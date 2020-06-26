Признаны памятниками два дома, построенные благодаря Св. Иоанну Кронштадтскому

Соответствующее распоряжение опубликовал КГИОП Санкт-Петербурга.

В соответствии с распоряжением «Дом трудолюбия со странноприимным домом» (г. Кронштадт, ул. Фейгина, д. 7, лит. А, д. 9, лит. А) включены в единый государственный реестр как объекты культурного наследия регионального значения.

Здания связаны с жизнью и деятельностью Святого православного Иоанна Кронштадтского. Выполненные в формах эклектики с элементами классицизма, они представляют собой образец городского благотворительного учреждения конца XIX века, формируют фронт застройки улицы Фейгина, являясь неотъемлемой частью её исторической среды.

Фасады зданий сохранились с конца XIX века до настоящего времени с утратами. В частности, не сохранилась выступающая алтарная пристройка и звонница над третьим этажом Дома трудолюбия. В то же время Странноприимный дом сохранил декоративно-художественную отделку из метлахской плитки и штукатурных филёнок, выполненную на стенах и сводах центральной лестницы.

В 1872 году о. Иоанн Сергиев на страницах «Кронштадтского вестника» призвал к созданию Дома трудолюбия, предложив . «всему кронштадтскому обществу, духовному, военному, чиновничьему, торговому, мещанскому образовать из себя попечительство или братство… и соединенными силами заботиться о приискании для нищих общего жилья, рабочего дома и ремесленного училища».

После того, как в октябре 1874 года в Кронштадте произошел большой пожар, из-за которого многие горожане остались без средств и без крова, было решено построить дом для беднейших семей. Стараниями общества «Попечительства во имя ап. Андрея Первозванного о бедных» был возведён большой деревянный дом для 100 семей, лишенных приюта.