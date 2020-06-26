«Большие гастроли – онлайн» покажут спектакли «Карлик Нос», «Сказка о царе Салтане» и «Чук и Гек»

Программу трансляций ко Дню молодежи в России распространила пресс-служба проекта.

Всероссийский виртуальный онлайн-тур покажет интернет-трансляции молодежных спектаклей для зрителей всех поколений. На интернет-карте «Больших гастролей – онлайн» будут театры Челябинска, Нягани, Северска, Перми, Твери и Кемерова.

В программе Live-вещания с 26 по 28 июня – знаменитые сказки и приключенческий экшн. Мюзикл на музыку известного современного композитора Лоры Квинт «Карлик Нос» немецкого новеллиста Вильгельма Гауфа, русский бестселлер в стихах «Сказка о царе Салтане» Александра Сергеевича Пушкина и ретро-история о дружбе и доброте «Чук и Гек» Аркадия Гайдара.

Постановки можно увидеть, не выходя из дома, бесплатно, подключаясь к прямому эфиру LIVE на официальных каналах «Большие гастроли» в Facebook, VK, Одноклассниках, в YouTube.

Также на сайте «БольшиеГастроли.РФ» в разделе ONLINE собрана уникальная подборка ранее показанных спектаклей современных драматургов – мелодрама «Валентинов день» российского сценариста Ивана Вырыпаева, автобиографическая пьеса американо-канадского фантаста Уильяма Гибсона «Сотворившая чудо», шесть разных историй «Я есть!» о детях для взрослых по пьесам подростков – участников первой драматургической лаборатории в Югре.