В Москве поставят памятник поэту Андрею Дементьеву

Об этом сообщили в пресс-службе «Дома поэзии Андрея Дементьева».

Над созданием памятника работал президент Российской академии художеств Зураб Церетели, с которым Дементьев дружил многие годы.

Монумент представляет собой бронзовый сборник стихотворений, раскрытый на строчках «Все будет так же после нас – и слава Богу», который лежит на стопке книг, символизирующих произведения и творческие вехи жизни поэта. Постамент памятника выполнен из балтийского камня.

Андрей Дементьев родился 16 июля 1928 года в Твери. Советский и российский поэт, радио- и телеведущий. Главный редактор журнала «Юность» с 1981 по 1992 годы. Известен также как поэт-песенник, автор более 50 сборников стихов и множества песен, среди которых «Лебединая верность», «Аленушка», «Отчий дом», «Баллада о матери» и «Яблоки на снегу».

Умер 26 июня 2018 года в Москве.