Третьяковка представит выставку работ авангардистов из коллекции музея ИЗО Татарстана

Об этом сообщил замминистра культуры РФ Владимир Осинцев.

Выставка откроется в августе в Государственной Третьяковской галерее. Для нее отобраны 49 живописных работ ведущих художников авангарда, которые находятся в коллекции Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, сообщил замминистра на заседании оргкомитета по празднованию столетия образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР).

Выставка «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан» пройдет с 18 августа по 1 ноября 2020 года. Для ее организации выбрано здание на Крымском Валу.

Последний крупный показ коллекции казанского музея был проведен 15 лет назад в рамках федерального выставочного проекта «Золотая карта России», отметили в музее. В этот раз на ней будут выставлены картины таких мастеров, как Николай Рерих, Константин Богаевский, Александр Головин, Наталия Гончарова, Михаил Ларионов, Илья Машков, Александр Куприн, Петр Кончаловский, Аристарх Лентулов и Василий Кандинский.