Об этом сообщила пресс-служба агентства «Подмосковные вечера», организовавшего мероприятие.

Народный артист России выступит 2 июля. Московский парк «Зарядье» из-за режима ограничений в связи с коронавирусом будет закрыт, выступление пианиста будет транслироваться онлайн.

Концерт Мацуева будет приурочен к его 45-летию, которое музыкант отметил 11 июня. Выступление начнется в 19:00 по московскому времени и будет транслироваться в эфире онлайн-кинотеатра IVI, сообщили организаторы.

В концерте также примут участие коллеги Мацуева по классической сцене. Кроме того, будут выступать известные джазовые музыканты, имена которых пока не называются.

«В этoт вечер прoзвучат не тoлькo классические прoизведения, прoславившие музыканта вo всем мире, нo и гoлoвoкружительные джазoвые стандарты. Классика и джаз – этo две страсти, кoтoрые oпределяют пианистическoе кредo музыканта»,– подчеркнули в агентстве.