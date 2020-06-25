Россия и Израиль договорились о совместном производстве кино

Об этом сообщила в четверг пресс-служба «Роскино».

Минкультуры РФ поддержало инициативу заключения соглашения о совместном производстве кино между Россией и Израилем, достигнутого в рамках каннского онлайн кинорынка Marche du Film.

Каннский кинорынок проходит в онлайн-формате до 26 июня. В рамках мероприятия состоялась встреча представителей кинематографической отрасли России и Израиля.

Российские проекты на кинорынке представлены на виртуальном стенде «Роскино» как единая экспозиция. Заключение соглашения между Россией и Израилем о совместном производстве кинопродукции будет способствовать развитию взаимоотношений между странами и принесет качественные, плодотворные результаты, сказал начальник отдела государственной поддержки производства неигровых и анимационных национальных фильмов департамента кинематографии Министерства культуры РФ Леонид Демченко.

Заключение межстранового копродукционного соглашения даст возможность упростить процедуры совместного производства, а также подведет под него единую юридическую базу. Как пояснила глава «Роскино» Евгения Маркова, две страны имеют огромный потенциал в этом направлении.

«Израиль известен в мире своими сильными сценарными историями. Многие из нас – поклонники израильских фильмов и сериалов. Россия же в последние годы заявила себя на международной сцене как страна с высоким уровнем продакшна и постпродакшна. Мы убеждены, что сотрудничество двух стран в сфере копродукции позволит вывести наши проекты на новый уровень», – пояснила Маркова.