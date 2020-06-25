У Мурманского пароходства изъяли за долги картину Рериха стоимостью более 78 млн рублей

Картина «Поморяне. Вечер» выставлена на торги, сообщили в пресс-службе ФССП.

В рамках исполнительного производства судебный пристав проверил имущественное состояние компании. Кроме того, приставы арестовали картину Николая Рериха «Поморяне. Вечер», однако даже после этого руководство организации не исполнило требования исполнительных документов.

Арестованное имущество передано на торги, которые пройдут в начале июля, говорится в сообщении пресс-службы. Кроме того, в межрайонном специализированном отделении судебных приставов на исполнении находится 537 исполнительных производств в отношении компании, предметом которых является взыскание задолженности по налогам и зарплате на общую сумму более 280 млн рублей.

За неуплату долгов были также арестованы четыре объекта недвижимости общей стоимостью в 46 млн рублей. После продажи имущества пароходства задолженность по заработной плате перед работниками компании будет погашена, говорится в сообщении.