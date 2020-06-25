Петербургский международный культурный форум будет проведен офлайн

Об этом сообщает официальный сайт Минкультуры РФ.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум будет идти с 12 по 14 ноября 2020 года. Минкультуры России и организаторы планируют провести его в обычном режиме, говорится в сообщении.

Форум этого года обещает быть даже более представительным благодаря тому, что в его мероприятиях примут участие больше стран, отметила министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе пресс-подхода в Волгограде. «Если потребуется корректировки, мы их будем вносить по мере решения проблем, в первую очередь связанных с эпидемиологической ситуацией», – рассказала она.

Министр отметила накопленный к настоящему времени достаточный опыт проведения мероприятий как офлайн, так и в виртуальном формате. По ее словам, часть гостей предпочтёт ставший им привычным онлайн-формат, спикерам и слушателям будет предоставлена возможность участвовать в форуме дистанционно, без посещения Санкт-Петербурга.