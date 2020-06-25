Okko представит онлайн-трансляцию Международного фестиваля камерной музыки Vivarte

Смотр будет состоять из пяти мини-концертов, сообщила пресс-служба сервиса.

Vivarte Online организован культурно-благотворительным фондом U-Art: Ты и искусство совместно с Государственной Третьяковской галереей, в которой фестиваль проходит уже пятый раз. Показ состоится в рамках проекта Okko «Искусство онлайн».

Онлайн-трансляция первого концерта серии состоится 28 июня в 19:00 и будет доступна бесплатно для всех зарегистрированных пользователей мультимедийного сервиса на сайте okko.tv, а также в приложениях iOS, Android, Smart TV и на Okko SmartBox.

Откроет проект Vivarte Online трио музыкантов, завоевавших награды на самых престижных сольных конкурсах – скрипач Никита Борисоглебский, альтист Андрей Усов, а также виолончелист Борис Андрианов, ставший вдохновителем и художественным руководителем фестиваля. В их исполнении прозвучат шедевры Франца Шуберта и Яна Сибелиуса.

В 2020 году организаторы фестиваля приняли решение сделать особый акцент на творчестве Михаила Врубеля, поэтому каждая из пяти частей концерта Vivarte Online будет связана со знаковыми полотнами известного художника. Концерт пройдет во Врубелевском зале Третьяковки, где прекрасная акустика сочетается с атмосферой живописных и графических шедевров, написанных художником в том числе на тему музыки.

В этом году постоянным партнером фестиваля компанией Yamaha Music предоставлен большой концертный рояль Bösendorfer 280 Vienna Concert.