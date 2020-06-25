О находке сообщил Археологический центр Псковской области в своем Instagram.

Найденный артефакт представляет собой незаконченное резное навершие из кости, возможно, предназначавшееся для рукояти ножа или плетки. Однако из-за того, что у головы выразительный взгляд и полное отсутствие носа, ее сравнили с персонажем серии книг о Гарри Поттере Волан-де-Мортом, также известном как «Тот-Чье-Имя-Нельзя-Называть-Вслух».

«Инoгда сoвременная сказка прихoдит в реальную раскoпную жизнь. Мы не знаем, чье изoбражение и с какoй целью пытался вырезать из кoсти неизвестный скульптoр, нo сoвременные дети сразу скажут, чтo этo «Тот-Кого-Нельзя-Называть», – говорится в сообщении центра.

«Обратите внимание, как хорошо художник проработал глаза – это взгляд сквозь столетия!» – отмечают археологи.