Выставка «Чеховская Москва» откроется к 160-летию со дня рождения писателя

Об этом сообщает пресс-служба Государственного музея истории российской литературы имени Даля.

Выставка откроется 15 июля в центральном здании музея на Зубовском бульваре – отделе «Доходный дом Любощинских – Вернадских».

В этом здании жили многие литераторы, входившие в круг общения Чехова и его семьи.

Выставка из фондов ГМИРЛИ имени В. И. Даля познакомит гостей с уголками Москвы, которую более века назад видели Чеховы и их знакомые, в том числе писатели, врачи, художники, музыканты и купцы. Кроме того, экспозиция представит эволюцию творчества выдающегося прозаика и драматурга, говорится в сообщении.

Выставка объединит фотографии Москвы конца XIX – начала ХХ века, мемориальные вещи семьи Чеховых, оригинальные произведения графики и живописи, украшавшие интерьеры чеховских квартир, а также книги и журналы из библиотеки писателя. В рамках выставки подготовлена спецпрограмма, в которую вошли онлайн- и офлайн-лекции и экскурсии.