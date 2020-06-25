В Ивановской области открывается кинофестиваль «Зеркало»

Мероприятие пройдет в онлайн-формате, сообщили в пресс-службе смотра.

Церемония открытия XIV международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского «Зеркало» пройдет в четверг в 20.00 часов в здании старинного Юрьевецкого пивоваренного завода. В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие состоится без гостей.

Ведущими открытия станут актер, режиссер и продюсер Алексей Агранович и актриса Ксения Раппопорт. Трансляция церемонии будет идти в онлайн на платформе tvzavr.

Зрители увидят конкурсную и внеконкурсную программы. Также им представят членов жюри, программного директора и президента фестиваля, которые будут участвовать в работе смотра в разных точках нашей планеты.

В этот же день будут показаны две картины конкурсной программы. Всего в основном конкурсе восемь лент: «Без особых признаков» Фернанда Валадеса, «Кала-Азар» Яниса Рафы, «Бабай» Артема Айсагалиева, «Назир» Аруна Картика, «Кот в стене» Мины Милевой, «Cook F**k Kill» Миры Форнай, «Дочь рыбака» Юлдус Бахтиозиной и «Одинокая скала» Алехандро Телемако Тарраф.