Уникальное оружие нашли археологи в ходе работ в Щекинском районе.

Как рассказал журналистам ученый секретарь Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Алексей Воронцов, меч, скорее всего, европейского производства и датируется XIV–XV веком.

«Такие мечи пoявляются в эпoху Куликoвскoй битвы и прoдoлжают существoвать в первoй пoлoвине XV века. В хoде реставрации на клинке удалoсь найти следы клейм. Чтoбы исследoвать сoстoяние нахoдки, выявить скрытые пoвреждения и следы всечки, меч прoсветили в Мoскве в рентгенoвских лучах. Расчистка и научнoе изучение инкрустаций все еще прoдoлжаются», – рассказал он.

Вес меча – чуть более 1230 граммов, длина – 101,5 см. Несмотря на ржавчину, меч все еще держит баланс, в том числе благодаря многогранному навершию рукояти.

С находкой работает заведующий отделом реставрации и консервации фондов Государственного музея-заповедника «Куликово поле», реставратор по металлу высшей категории Виталий Шмелев. По его словам, для сохранения и подготовки экспоната ему потребовалось около трех месяцев.

«В процессе расчистки были обнаружены остатки трех клейм. Мастером той эпохи была выполнена всечка, скорее всего латунной проволокой. Меч значительно изъеден коррозией, и нам важно остановить химическую реакцию, которая все еще может повредить оружие. Для него потребуется индивидуальная витрина с особым режимом хранения», — рассказал он.

Меч будет выставлен в Музейном квартале в Туле на экспозиции, посвященной князю Дмитрию Донскому.