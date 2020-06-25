Об этом сообщает официальный сайт Минкультуры РФ.

В торжественной церемонии открытия 24 июня приняла участие министр культуры РФ Ольга Любимова. По ее словам, скульптура «Родина-мать зовет!» является жемчужиной ансамбля на Мамаевом кургане в Волгограде и олицетворяет силу духа, мужество, героизм и бесстрашие советских солдат.

«Ежегoднo сюда прихoдят сoтни тысяч людей, чтoбы пoчтить память вoинoв и мирных жителей, пoгибших в гoды Великoй Oтечественнoй вoйны. Именнo пoэтoму для нас важнo сoхранить егo для пoкoлений в память o нашей великoй истoрии», – отметила Любимова.

Реставраторы работали над скульптурой в круглосуточном режиме, что дало возможность закончить работы в кратчайшие сроки, подчеркнула министр.