В усадьбе Рахманинова под Тамбовом хотят создать концертный зал

Об этом рассказал ТАСС директор музея-усадьбы С. В. Рахманинова «Ивановка» Александр Ермаков.

По итогам вручения награды в Кремле лауреат государственной премии в области литературы и искусства Ермаков пообщался с журналистами. По его словам, концертно-выставочный зал планируется построить на территории усадьбы, где композитор Сергей Рахманинов долгие годы жил и работал.

Ермаков заявил, что «бесконечно счастлив», что усадьба композитора впервые получила признание на таком высоком уровне. «Многое из того, что я хотел сделать в Ивановке за те 49 лет, которые я там живу и работаю, я успел сделать. Но осталось то, о чем я бесконечно мечтаю: чтобы в Ивановке наконец-таки был построен современный музыкально-выставочный зал, где смогли бы выступать наши выдающиеся музыканты», – отметил Ермаков.

Сегодня в усадьбе пока нет условий для этого, отметил глава учреждения. «Именно в этом направлении мы сейчас работаем с оргкомитетом по подготовке к юбилею композитора, и, надеюсь, что этот проект будет реализован», – подчеркнул Ермаков.