«Хор Турецкого» представил песню «Что ты знаешь о войне»

Песня была записана специально ко Дню парада в честь 75-летия Победы, сообщила пресс-служба коллектива.

«Хочется вспомнить строки из очень символичной песни. Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой. Мы должны нести память о тех событиях и о великой Победе. Это история каждой семьи, часть нашей души, которую передали нам отцы и матери, наши бабушки и дедушки», – подчеркнул руководитель коллектива, народный артист России Михаил Турецкий.

Видеоклип к четырехминутной композиции создан на основе архивных съемок времен войны и кадров пяти парадов: 1945, 1965, 1985, 1995 и 2020 годов. Ролик опубликован на YouTube-канале «Хора Турецкого».