Об этом актер сообщил в воскресенье во время церемонии награждения.

Государственную премию за выдающиеся достижения в сфере благотворительной деятельности народный артист РФ Константин Хабенский решил передать на помощь подопечным его фонда, страдающим опухолями мозга.

«Oткрoю маленький секрет: я все средства oт этoй премии передам, кoнечнo, в наш благoтвoрительный фoнд. Наш фoнд пoмoгает детям, а теперь уже и мoлoдым людям с oпухoлями мoзга, бoрoться и пoбеждать», – сказал актер.

Как уточнил Хабенский, средства пойдут на реабилитацию подопечных фонда. Актер отметил, что этот этап лечения является очень важным, так как без него труд врачей может оказаться напрасным.

По словам Хабенского, фонд намерен решать проблему в малых городах, оторванных от региональных центров, так как там реабилитация ведется хуже, чем в крупных городах. «Ни одно пожертвование, ни один закон, ни одна глобальная инициатива не имеет смысла, если в центре этой идеи не стоит человек и помощь человеку», – подчеркнул Хабенский.