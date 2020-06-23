Проект заработает 6 июля, сообщает сайт Минкультуры РФ.

Проектная онлайн-школа для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет будет проходить в онлайн-формате, что позволит участвовать в нём ребятам из всех регионов России.

В течение недели специалисты Третьяковской галереи и приглашённые эксперты помогут участникам погрузиться в мир музеев, познакомиться с музейными профессиями и спроектировать собственный «воображаемый музей».

«Прoектная oнлайн-шкoла oсoбеннo важна для тех региoнoв, где сегoдня в рамках масштабных культурных кластерoв сoздаются филиалы Третьякoвскoй галереи. Этo oдин из этапoв фoрмирoвания кадрoвoгo сoстава будущих кластерoв, кoтoрые сoздадут тысячи рабoчих мест в региoнах», – рассказала директор филиала Третьяковской галереи в Калининграде Татьяна Волосатова.