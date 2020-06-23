Ученые сделают 3D-модель крымской пещеры «Таврида», в древности бывшей логовом гиены

Об этом сообщили в пресс-службе КФУ им. Вернадского.

Группа ученых, ведущих изучение пещеры «Таврида», которую нашли в ходе строительства федеральной трассы, провела ее полное 3D-сканирование с целью создания точной виртуальной копии подземной находки.

После проведения работ по благоустройству и создания на поверхности научно-рекреационного комплекса облик пещеры может кардинально измениться, пояснили в университете. Чтобы полностью снять пещеру, ученые потратили больше месяца.

Карстовая полость длиной более километра была найдена в Белогорском районе Крыма в поселке Зуя в ходе строительства трассы «Таврида» в 2018 году. Спелеологи обнаружили в пещере останки древних хищников, в том числе гигантской гиены эпохи каменного века. Недавно были найдены несколько колодцев, из которых открываются новые, еще не обследованные учеными ярусы пещеры. По их мнению, там могут находиться артефакты древности, в том числе останки жертв гиены – люди, на которых она охотилась.