В метро Москвы открылась выставка «Георгий Данелия. 90 лет»

Экспозиция состоит из 30 фотографий, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Выставка открыта Московским метрополитеном совместно с Фондом Георгия Данелии. Экспозиция будет работать на станции «Выставочная» до 6 июля.

«Мы счастливы стать партнером выставки "Георгий Данелия. 90 лет". Рады познакомить наших пассажиров с редкими фотографиями из семейного архива Георгия Николаевича. Наверное, для многих посетителей выставки будет откровением узнать, что отец Георгия Николаевича был главным инженером Метростроя и руководил строительством станции "Павелецкая", а также "Киевская" Кольцевой и Арбатско-Покровской линий», – цитируются в сообщении слова начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой.

Вход на выставку в галерее свободный.