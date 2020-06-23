Минкультуры запретит систематический возврат билетов в учреждения культуры

Об этом сообщила директор нормативно-правового департамента ведомства Наталья Ромашова.

По ее словам, сейчас Министерство культуры РФ работает над определением систематического возврата билетов в учреждения культуры. Об этом она заявила на заседании комитета Госдумы по культуре.

Закон о борьбе с билетными перекупщиками действует с 1 сентября 2019 года. После этого Минкультуры приступило к разработке подзаконных нормативных актов.

По словам Ромашовой, разработка постановления правительства оказалась нелегким делом, так как требуется соблюсти баланс между правами потребителя при возврате билетов и интересами учреждений культуры.

«Поэтому мы сейчас ищем формулировки: систематическая сдача – это сколько? Больше двух раз в месяц, больше трех раз в месяц и так далее», – пояснила Ромашова.