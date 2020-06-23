«Большие гастроли – онлайн» продолжит «Валентинов день» Челябинского «Молодежного театра

23.06.2020
Постановкой откроется молодежная неделя спектаклей ко Дню молодежи в России (27 июня).
Мелодрама по пьесе современного драматурга Ивана Вырыпаева, герои которой пытаются понять, что же такое любовь и есть ли она.
«Один день растянулся до размеров целой жизни – одной на троих. Жизнь растянулась до бесконечности. И где-то там, вдалеке, ответ на вопрос, есть ли любовь. У каждого – свой. В постановке пьеса превратилась в особый мир, похожий на сон. Здесь есть место и юмору, и лирике, и шагаловским мотивам, и грустной клоунаде. И даже цитатам из пьесы Михаила Рощина "Валентин и Валентина", продолжением которой стал вырыпаевский текст», – говорится в описании.
Режиссер-постановщик – Тимур Насиров. Художник-постановщик – Константин Соловьев. Художник по костюмам – Гульнур Хибатуллина. Художник по свету – Ильшат Саяхов.
Премьера спектакля состоялась 14 февраля 2019 года. Продолжительность – 1 час 35 мин. К просмотру приглашаются зрители от 18 лет.