Первое издание «Василия Теркина» выставят на онлайн-торги

Торги проведет аукцион «12-й стул» 3 июля, сообщила пресс-служба дома.

Каталог аукциона будет состоять из около 700 лотов. Самые интересные группы предметов связаны с именем родоначальника авангардной фотографии Александра Родченко, а также первоизданиями пушкинской эпохи.

«По традиции один из стрингов аукциона составит "Тарковиана" – меморабилии, связанные с именем Андрея Тарковского», – сообщила пресс-служба аукционного дома.

В числе топ-лотов подносной альбом с 159 серебряно-желатиновыми фотоотпечатками Родченко, сделанными во время секретных командировок. В 1933 году Родченко совершил три секретные командировки на строительство знаменитого Беломорканала, после командировок у него осталось около четырех тысяч негативов. «Лишь малая часть этих снимков была опубликована в номере журнала "СССР на стройке" (декабрь 1933 года) и позднее вошла в издание "Беломорско-Балтийский канал имени И.В. Сталина», – поясняют в пресс-службе.

В числе интересных лотов также книжное издание поэмы «Василий Теркин», опубликованное в самом конце 1942 года в библиотечке газеты «Красноармейская правда» с пометкой «Действующая армия. Западный фронт». Экземпляр был подписан Александром Твардовским художнику Владимиру Лебедеву в 1943 году.