Педагог Большого театра Николай Фадеечев скончался в 87 лет

Об этом сообщили в пресс-службе ГАБТ.

Народный артист СССР, балетмейстер-репетитор Государственного академического Большого театра умер на 88-м году жизни в 67-й больнице от сердечной недостаточности, сообщили в пресс-службе.

Время и место прощания будут известны позднее.

Николай Фадеечев родился в Москве в 1933 году. Окончил Московское хореографическое училище, в 1952 году поступил в балетную труппу Большого театра, в составе которой танцевал 25 лет.

В 1971 году Фадеечев и Майя Плисецкая стали первыми советскими приглашенными солистами Опера де Пари. В нем они исполнили главные партии в балете «Лебединое озеро».