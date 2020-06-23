Об этом ТАСС сообщила директор музея Елизавета Лихачева.

Музей закрылся в середине марта, как и другие учреждения культуры. 23 июня он возобновляет свою работу, как и его книжный магазин и кафе.

«Мы предприняли неoбхoдимые меры, чтoбы максимальнo oбезoпасить и наших сoтрудникoв, и пoсетителей, и oчень надеемся, чтo в ближайшее время музей вернется к нoрмальнoй жизни, и мы смoжем oткрыть дoлгoжданную выставку "Калязин. Фрески затопленного монастыря"», –рассказала Лихачева.

Посетителям будут доступны постоянная и временные экспозиции, в том числе «Кабинет Давида», «Модель Большого Кремлевского дворца», выставки «Общественная архитектура – будущее Европы» и «2020–2070» и «Брунов. Путешествие в Византию».

Входной билет в музей можно купить онлайн через платформу TimePad или в кассе музея при условии использования бесконтактной оплаты. Вход в музей доступен только при наличии у посетителя маски и перчаток.