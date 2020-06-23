Стоунхендж оказался частью еще более масштабного сакрального комплекса каменного века

Фото: University Of Bradford

Отчет исследователей опубликовал научный журнал Internet Archaeology.

Неподалеку от Стоунхенджа археологи обнаружили цепочку древних шахт, вытянутую по гигантскому кольцу диаметром около двух километров. По мнению ученых, шахты были созданы около 4,5 тысячи лет назад, примерно в то же время, что и Стоунхендж.

Ученые обнаружили 20 шахт диаметром более 10 метров каждая и глубиной около 5 метров. До нашего времени они дошли уже частично разрушенными, поэтому долгое время их происхождение считали естественным следствием эрозии грунта. Однако аэрофотосъемка позволила установить закономерность в их расположении.

Кольцо из шахт диаметром окружает крупное неолитическое поселение Даррингтон-Уоллс, расположенное примерно в 3 километрах от Стоунхенджа и рядом с другим похожим сооружением, так называемым Вудхенджем, где были найдены следы деревянных свай древнего сакрального комплекса.

Ученые сделали вывод, что гигантские колодцы-шахты были своеобразной границей вокруг святого места и могли направлять паломников.