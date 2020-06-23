Археологи начинают работы на Арбате и в Новодевичьем монастыре Москвы

Об этом сообщил во вторник глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Археологический сезон 2020 года в столице предполагает раскопки на 200 площадках города, отметил чиновник. Самые интересные из них, по его словам, это археологические работы в Новодевичьем монастыре, Теплые торговые ряды в Богоявленском переулке и раскопки у кинотеатра «Художественный» на Арбатской площади.

Кроме того, будут проведены работы в бывшей Гончарной слободе на Таганке, пояснил Емельянов журналистам. Кроме того, в этом году археологические работы пройдут на территории новой Москвы, добавил он.

«В 2020 году ожидаются интереснейшие наблюдения на выявленном объекте культурного наследия – в поселении Столбово. Уверен, что там будут интересные находки, о которых мы будем рассказывать», – подчеркнул чиновник.

За последние три года в музейные фонды России включено после обработки археологов около 22 тысяч находок, отметил Емельянов. Сейчас на реставрации находится около 7,5 тыс. находок, добавил он.