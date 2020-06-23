Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» в Перми перенесли на декабрь

Об этом говорится в сообщении на сайте фестиваля.

Организаторы фестиваля приняли решение сдвинуть даты, в итоге юбилейный смотр пройдет с 11 по 17 декабря 2020 года. Изначально фестиваль планировалось провести 18 - 24 сентября 2020 года.

В рамках киносмотра пройдут три конкурса, в том числе международный, национальный и студенческий. Кроме того, в Перми состоятся четвертый тренинг и питчинг кинопроектов Flahertiana Forum, а также специальные события юбилейного фестиваля, в числе которых будет ретроспектива лучших фильмов за всю историю смотра, говорится в сообщении.

Организаторы полагают, что эпидемиологическая ситуация в России и во всем мире нормализуется, что даст возможность провести кинопоказы в обычном формате. В рамках смотра будут приняты все необходимые меры безопасности, чтобы гарантировать здоровье зрителей и участников.