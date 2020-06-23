Создатели сериала с Михаилом Ефремовым не планируют менять актерский состав

Об этом рассказал ТАСС сооснователь видеосервиса Start Эдуард Илоян.

Съемки сериала были приостановлены из-за пандемии, «Вампиры средней полосы» выйдут на экраны на платформе Start, пояснил он.

Главную роль в сериале исполнил Михаил Ефремов. Ранее ряд СМИ сообщили, что ставшего фигурантом громкого уголовного дела актера могут заменить в проекте другим артистом.

«Съемки сериала были остановлены из-за пандемии и пока не возобновились по известной всем причине. Никаких решений относительно замены актерского состава нами не принималось», – подчеркнул Илоян.

8 июня Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу на Смоленской площади и совершил лобовое столкновение с фургоном. Его водитель, 57-летний Сергей Захаров, умер в больнице на следующее утро.

В крови у Ефремова нашли большую дозу алкоголя, а также следы наркотических веществ, в том числе кокаина.