На доме московского актера Георгия Юматова установят мемориальную доску

Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов РФ.

Мемориальная доска в память о советском и российском актере Георгии Юматове (1926-1997) будет открыта в Москве 30 июня, говорится в сообщении. Доску установят на доме на улице Черняховского, в котором жил артист.

Памятник создан на собранные жертвователями средства по инициативе Героя труда России, председателя правления международного культурного центра «Слава» Василия Ланового, а также президента организации Вячеслава Моцардо.

Георгий Юматов родился в Москве11 марта 1926 года. Его детство прошло на улице Чаплыгина, в доме 8. Отучился в Военно-морской школе, в 1942 году пошел служить юнгой на торпедный катер «Отважный», через год стал рулевым.

Юматов принимал участие во взятии Бухареста и Будапешта, сражался в боях за Вену. В годы войны несколько раз был ранен и контужен. Был награжден орденом Отечественной войны 2 степени (1945), медалью «За победу над Германией» (1945), медалью «За взятие Вены» (1945), орденом Отечественной войны I степени (1985), медалью Жукова, медалью «Ветеран труда» и другими медалями.

За годы творчества снялся более чем в 80 фильмах, в том числе «Жестокость», «Молодая гвардия», «Петровка, 38», «ТАСС уполномочен заявить» и «Офицеры».