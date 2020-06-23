Свердловская киностудия снимет фильм по акции «Письмо деду»

23.06.2020

Об этом журналистам сообщила директор по кинопроизводству Елена Флягина.

Производство документального фильма по итогам акции начнется осенью, сообщила представитель студии во время визита на студию полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.

По сведениям департамента внутренней политики аппарата полпредства, акция стартовала в конце апреля. Всем желающим принять участие было предложено написать письмо своему родственнику, воевавшему на фронте или трудившемуся в тылу, восстанавливавшему города и села, а также поделиться своими мыслями, рассказать о сегодняшнем дне, как изменилась жизнь, чем сейчас живет юное поколение, или просто сказать самые главные слова благодарности за жизнь и мирное небо над головой.

По словам Флягиной, с сентября студия планирует приступить к разработке проекта, адаптации и написанию сценария. Кроме того, студия хочет дать возможность десяти победителям акции участвовать в написании сценария, сказал она.