В Госдуме РФ представили выставку памяти писателей-фронтовиков

Об этом сообщает «Российская газета».

По словам выступавших на открытии депутатов, произведения писателей увековечили подвиг народа-победителя. Это должно помочь в борьбе с попытками исказить историю, заявили парламентарии.

В открытии экспозиции принимали участие представители фракций парламента, а также ветераны Великой Отечественной войны. Выступили и потомки писателей и поэтов.

В экспозиции представлены уникальные фотографии, рукописи из личных архивов семей Константина Симонова, Василия Лебедева-Кумача, Юрия Бондарева и других творцов. Кроме того, посетителям представили уникальные материалы из госархивов.

По словам лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, в годы войны на фронт ушли более 1200 писателей и поэтов. Из них более 400 из них не вернулись обратно, отметил политик.