На берегу Иордана нашли место, где ловили рыбу в течение 10 тысяч лет

Об открытии пишет израильское издание Haarertz .

Великолепные рыболовные крючки из костей ​​и каменные грузила для сетей использовались рыбаками на реке Иордан в Дурейджате для ловли рыбы 20 тысяч лет назад, когда в водах палео-озера Хула все еще плавала форель.

В течение периода 20 тысяч – 10 тысяч лет назад в данном конкретном месте на берегу палео-озера Хула не было людей, так как уровень воды в озере продолжал то расти, то падать, и в этом месте было сыро. Поэтому ученые не нашли никаких свидетельств поселения, зато обнаружили много свидетельств рыбной ловли, включая невероятного качества рыболовные крючки, сделанные из костей, рыбные кости и множество круглых камней с бороздками, вероятно, бывших грузилами для сетей.

Об этом сообщает группа во главе с профессором Гоненом Шароном из колледжа Тель-Хай в Галилее, с коллегами из Еврейского университета, Университета Тель-Авива, Университета Бар-Илан, Университета Исландии, Университета Таррагоны и Университета Коннектикута.

Израиль и Левант усеяны стоянками времен эпипалеолита, переходного времени между пиком ледникового периода и предполагаемым началом заселения и земледелия в неолите. Команда ученых пишет, что большинство других эпипалеолитических мест отмечены постоянным проживанием человека, но редко «документируют» такой длительный период, как почти весь эпипалеолит. Некоторые из стоянок даже сохранили признаки хижин, такие были обнаружены в поселениях охотников-собирателей, живших у Галилейского моря 23 тысячи лет назад, и в северной Иордании 20 000 лет назад.

Найденная учеными стоянка на реке Иордан Дурейджат является уникальным местом, где доисторические люди не жили, а периодически занимались добычей водных и полуводных ресурсов, таких, как моллюски, крабы, черепахи и амфибии.

«Мы все еще проверяем то, что нашли. Но уже ясно, что в течение этих 10000 лет здесь начали появляться небольшие группы охотников-собирателей, которые со временем переросли в большие сложные сообщества, основанные на сельскохозяйственной экономике. Наша находка дает возможность изучить эти два великих процесса », – говорит профессор Шарон.