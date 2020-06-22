«Современник» отложил вопрос о спектаклях с Ефремовым на сентябрь

Об этом сообщил ТАСС директор театра Игорь Попов.

Решения по спектаклям репертуара театра «Современник» с участием Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП в центре Москвы, будут приниматься после начала театрального сезона, пояснил директор театра.

«Сейчас театр закрыт, коллектив в отпуске. Сезон откроем, будем решать все вопросы по поводу репертуара», – отметил он.

Вечером 8 июня Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу на Смоленской площади, совершив лобовое столкновение с фургоном, водителем которого был 57-летний Сергей Захаров. На следующее утро мужчина умер в больнице, а Ефремову было предъявлено обвинение в совершении ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В крови Ефремова после ДТП была найдена высокая доза алкоголя, а также следы наркотических веществ, в том числе кокаина.