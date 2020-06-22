В лесном тайнике бандеровцев под Львовом нашли военный билет агента НКВД

Находку сделали двое археологов-любителей, сообщает ТСН.

Тайник был обнаружен в лесу на Западной Украине в районе городе Мостиска Львовской области. Искавшие древности с помощью металлодетектора обнаружили схрон архивных документов 70-летней давности, находившийся в двух алюминиевых молочных бидонах.

Как выяснилось, найденные документы принадлежали группе украинских националистов — Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, организация запрещена на территории Российской Федерации).

В тайнике были обнаружены документы, книги и журналы 1940–1950 годов. В числе прочего молодые люди обнаружили военный билет сотрудника НКВД, вероятно, пытавшегося проникнуть в ряды запрещенной организации.

Также были найдены документы, которые могли принадлежать советскому партизанскому командиру Сидору Ковпаку. Все найденное было передано в местный краеведческий музей для изучения и реставрации.