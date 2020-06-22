НаединесПушкинским представит лекции о британском искусстве и медиа как новой религии

Анонсы новых лекций распространила пресс-служба музея.

22 июня, в 19:00 зрителям покажут лекцию «Жоан Миро в ореоле своих более 250 изданий livre d’artiste» из цикла «Издания livre d’artiste в истории искусства ХХ века». Читает коллекционер Борис Фридман.

23 июня, 20:00 будет представлена лекция «Вильденштейны. Династия» из цикла «Судьбы коллекционеров второй половины XIX – XXI века и роль художественного рынка в формировании музейных собраний». Читает Сурия Садекова, заведующая отделом образовательно-выставочных проектов ГМИИ им. А.С. Пушкина.

24 июня, 14:00 покажут лекцию «Генри Мур. Человеческое измерение» из цикла «История британского искусства через призму выставок в ГМИИ им. А.С. Пушкина». Читает Наталья Кортунова, хранитель коллекции скульптуры XIX–XX веков.

25 июня в 19:00 пользователям будет доступна лекция «Нам Джун Пайк: медиа как новая религия» из цикла «Двадцать коротких историй о современном искусстве». Читает Екатерина Кочеткова, заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по региональному развитию.

26 июня в 17:00 будет представлена лекция «Мекка коллекционеров» из цикла «Париж “безумных 1920-х”. Художественная жизнь, арт-рынок, коллекционеры». Читает Алексей Петухов, старший научный сотрудник отдела искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков.