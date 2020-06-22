Известняковая посуда рассказала о жизни евреев после разгрома римлянами Иерусалима

Новое исследование опубликовано в журнале Bulletin of the American Schools of Oriental Research.

Археологи установили, что использование сосудов из известняка среди еврейского населения в период Второго Храма не прекратилось после разрушения города римлянами во втором веке нашей эры, как ранее считали ученые. Находки показывают, что новым центром еврейской жизни стала Галилея еще на минимум два столетия.

Несколько известняковых сосудов были обнаружены на территории археологического памятника в Ципори (Сепфорис). По словам ученых, распространение посуды из известняка в период Второго Храма вызвано еврейскими законами о чистоте, по которым в изготовлении каменных сосудов не использовались примеси. В то время глиняные сосуды были крайне восприимчивы к поверхностным воздействиям, поэтому очень трудно очищались от жира и грязи, пояснили ученые.

Уже в первом веке нашей эры Ципори был крупным еврейским центром, после разрушения Иерусалима его значение еще сильнее выросло. Во второй половине второго века великий раввин Иегуда а-Наси перенес туда Синедрион (Великое еврейское собрание).

Исследователи нашли разные типы известняковых сосудов, в том числе чашки, миски, банки и кружки. Типологический анализ показал, что они уникальны для Галилеи, известняк для них поступал из местных карьеров.