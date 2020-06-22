«Русские сезоны» покажут «Русский вальс» всероссийской акции «Филармонии едины»

Новые трансляции в рамках платформы Stay home with Russian Seasons пройдут с 22 по 26 июня 2020 года.

Участниками станут российские артисты, творческие коллективы и учреждения культуры, объединенные международным культурным проектом «Русские сезоны», сообщает сайт Минкультуры РФ.

22 июня Калужская областная филармония представит онлайн-трансляцию концерта «Русский вальс» (6+), прошедшего 25 марта 2020 года. Оркестр русских народных инструментов им. Е. Тришина исполнит вальсовые произведения русских и советских композиторов.

В программе такие произведения, как «Вальс» из кинофильма «Метель» Г. Свиридова, «Вальс-фантазия» М. Глинки, «Вальс» из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» Е. Доги, «Русский вальс» В. Городовской, «Вальс» из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад» А. Хачатуряна, «Вальс» из кинофильма «Берегись автомобиля» А. Петрова, «Вальс из сюиты № 2» Д. Шостаковича и другие.

24 июня Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского (6+) представит проект к 420-летию создания Уильямом Шекспиром «Трагической истории о Гамлете, принце датском». Концерт объединит фрагменты пьесы и музыку Дмитрия Шостаковича к фильму «Гамлет».

26 июня зрителям покажут камерный концерт VII Транссибирского Арт-Фестиваля (6+), основанного и возглавляемого российским скрипачом Вадимом Репиным.