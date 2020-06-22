Ветеранские воспоминания о войне легли в основу Instagram-сериала «Исчезающие истории»

22.06.2020
Премьера первого эпизода сериала в формате Instagram stories состоится в день начала Великой Отечественной войны. Проект воссоздает воспоминания ветеранов, говорится в сообщении.
Всего будет выпущено девять серий, в основу которых легли воспоминания ветеранов и свидетелей войны, живущих сейчас в домах престарелых. «Как любые сторис, эти сюжеты исчезнут спустя сутки», – рассказали в пресс-службе.
Серии носят названия «Медсестра Зоя», «Мой дом», «Ира и Лева» и другие. Они расскажут пользователям истории из жизни в военные годы подопечных благотворительного фонда «Старость в радость».
Первый эпизод, получивший название «Зажигалки», посвящен воспоминаниям Галины Макеевой. Вместе с другой девушкой из отряда военных она тушила зажигательные бомбы в Марьиной Роще в Москве, в то время еще застроенной деревянными домами.