Ветеранские воспоминания о войне легли в основу Instagram-сериала «Исчезающие истории»

Режиссерами сериала стали Олег Агейчев и Александр Горновский, рассказали в пресс-службе проекта.

Премьера первого эпизода сериала в формате Instagram stories состоится в день начала Великой Отечественной войны. Проект воссоздает воспоминания ветеранов, говорится в сообщении.

Всего будет выпущено девять серий, в основу которых легли воспоминания ветеранов и свидетелей войны, живущих сейчас в домах престарелых. «Как любые сторис, эти сюжеты исчезнут спустя сутки», – рассказали в пресс-службе.

Серии носят названия «Медсестра Зоя», «Мой дом», «Ира и Лева» и другие. Они расскажут пользователям истории из жизни в военные годы подопечных благотворительного фонда «Старость в радость».

Первый эпизод, получивший название «Зажигалки», посвящен воспоминаниям Галины Макеевой. Вместе с другой девушкой из отряда военных она тушила зажигательные бомбы в Марьиной Роще в Москве, в то время еще застроенной деревянными домами.