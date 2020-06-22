Находки на острове в США объяснили исчезновение колонии Роанок

Судьба загадочно исчезнувшей колонии становится все более ясной, пишет Ancient Origins .

Археологи ведут раскопки на острове Хаттерас, известном как место исчезнувшего поселения британских колонистов в Северной Америке. Спустя 400 лет ученые нашли предметы, которые могут объяснить обстоятельства, связанные с исчезновением поселения.

Попытка колонизировать Новый Свет была предпринята губернатором Ральфом Лейном, основавшем колонию в 1585 году на острове Роанок в округе Дэр, штат Северная Каролина. В 1587 году здесь высадилось около 100 человек, исчезнувших потом без следа.

4 июля 1584 года Филипп Амадас и Артур Барлоу высадились на острове Роанок и установили отношения с племенами секотан и кроатоанов. Затем Барлоу вернулся в Англию и рассказал сэру Уолтеру о том, что они обнаружили.

В книге Джеймса Хорна 2010 года «Странное королевство: краткая и трагическая история погибшей колонии Роанок» говорится, что в 1585 году сэр Уолтер приказал своему дальнему двоюродному брату сэру Ричарду Гренвиллу и его другу Джону Уайту составить карту прибрежного региона. Они оставили 107 человек на острове Роанок, чтобы построить форт. Но когда сэр Ричард вернулся с припасами, он обнаружил, что поселение заброшено. Когда в 1587 году прибыла вторая волна из примерно 150 человек, единственное, что они нашли от исходной группы – один скелет.

Уайт договорился с колонистами, чтобы если они подвергнутся нападению и будут вынуждены бежать, они вырежут мальтийский крест на дереве. Однако никаких следов такого резного креста не было обнаружено. В то же время на двух деревьях были обнаружены слова «кроатоан»» и «кро», вырезанные, возможно, колонистами в качестве указания о том, что они вместе с индейцами отправились на остров Хаттерас.

Спустя 400 лет уроженец острова Хаттерас и археолог-любитель Скотт Доусон, который провел более десяти лет в раскопках на острове, нашел новое свидетельство, дающее представление о загадочном исчезновении колонии. В сообщениях Wavy News 10 говорится, что исследователь нашел инструменты, бусы и наконечники стрел индейского происхождения, а также предметы, принадлежавшие английским поселенцам. Доусон считает, что он и группа экспертов нашли «лагерь выживших», в который переехала большая часть колонистов, присоединившихся к индейскому племени кроатоан.