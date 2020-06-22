С памятника жертвам репрессий у петербургских «Крестов» украли гранитную книгу

22.06.2020
Как стало известно, неизвестные злоумышленники похитили гранитную книгу, установленную на памятнике жертвам политических репрессий «Метафизические сфинксы» на Воскресенской набережной.
Активисты сообщили об инциденте в администрацию Центрального района, попросив власти восстановить памятник и найти повредивших его вандалов.
Памятник жертвам политических репрессий «Метафизические сфинксы» установлен в 1995 году неподалеку от тюрьмы «Кресты». Гранитная книга служит символом 58-й статьи Уголовного кодекса РСФСР («Контрреволюционные преступления»).