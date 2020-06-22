ГМИИ имени А.С.Пушкина после открытия будет работать до 21.00

Открытие музея после карантина запланировано на 10 июля 2020 года, сообщает пресс-служба учреждения.

Как выяснилось по результатам онлайн-опроса среди посетителей, многие из них не смогут посещать музей при сокращенном графике. Поэтому администрация решила продлить часы работы до 21.00 со вторника по воскресенье.

При этом большинство опрошенных поддержало ограничение продажи билетов форматом онлайн, а также организацию посещения музея по сеансам. Поэтому первое время приобрести билеты можно будет только на сайте учреждения, говорится в публикации.

Первые проекты, которые увидят зрители после окончания режима самоизоляции, — выставки «Тату» и «От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина». Экспозиции продолжат свою работу до конца сентября.