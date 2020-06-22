«Царское Село» представит выставку «История в предметах»

Экспозиция откроется 24 июня 2020 года, сообщает пресс-служба музея.

Совместная выставка музея-заповедника и петербургского Исторического парка «Россия – моя история» познакомит посетителей с трехвековой историей летней парадной императорской резиденции и ее венценосными владельцами. Начнется проект на странице myhistorypark.ru, позже продолжится уже на площадке Исторического парка.

Каждый месяц в течение года, начиная с 24 июня, будет демонстрироваться один экспонат или небольшой комплекс предметов из собрания музея, рассказывающий о том или ином событии, историческом факте конкретного месяца в исторической ретроспективе. Экспонатами выставки станут произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, мемориальные предметы, прежде всего связанные с представителями императорской фамилии Романовых. Среди тем выставки – провозглашение Петра I императором, взятие Парижа русскими войсками в 1814 году, открытие в России первой железной дороги, освобождение крестьян от крепостной зависимости и другие.

Тема июньской экспозиции – основание Царского Села 24 июня 1710 года. Среди экспонатов – медаль в память 200-летия основания города Царского Села, афиша «Царскосельская юбилейная выставка. 1710–1910. 10 августа – 26 сентября 1911 года», медаль Царскосельской юбилейной выставки 1911 года, проект трамвайного вагона и формы для трамвайных служителей Царскосельской городской дороги.

За два века существования Царское Село выросло из небольшого поселения в крупный благоустроенный город с водопроводом и канализацией, большим числом престижных учебных и оздоровительных заведений. К концу XIX века Царское Село было первым европейским городом, уличное освещение которого было полностью электрическим. Близость и удобство сообщения со столицей, чистота и ухоженность городских пространств, внедрение последних достижений прогресса в повседневную жизнь приводили к стабильному росту населения Царского Села, что требовало дальнейшего развития инфраструктуры города.

200-летний юбилей Царского Села, носившего статус официальной императорской резиденции, праздновали масштабно: разработка программы торжеств началась уже в 1909 году и была утверждена Николаем II в мае 1910 года. Важным пунктом программы стала художественно-промышленная выставка, целью которой было «служить показателем исторического хода развития города Царского Села в областях промышленности, народного образования, искусства и проч., а с другой стороны – содействовать к поднятию сельскохозяйственной культуры Царскосельского уезда».

Выставка проходила в более чем 100 городских зданиях, парковых и специально выстроенных павильонах. За время работы с 10 августа по 5 октября 1911 года ее посетило около 255 тысяч человек.