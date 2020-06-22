Королевская академия художеств Лондона выложила более 200 объектов в высоком разрешении

Технологии для публикации предоставил сервис Google Arts & Culture, пишет Артгид.

В числе представленных работ – копия фрески «Тайная вечеря», выполненная учениками Леонардо да Винчи Джампетрино и Джованни Больтраффио. Хотя сама фреска к настоящему времени серьезно пострадала, копия сохранилась в отличном состоянии.

Как пишет издание, Больтраффио и Джампетрино внесли в картину дополнительные детали, обостряющие впечатление зрителя при сравнении с оригиналом.

Работы на платформе можно увеличивать, чтобы изучать во всех деталях. Картины некоторых современных художников, в том числе Кики Смита и Крейги Эйтчинсона, зрители могут рассматривать при помощи технологии дополненной реальности.