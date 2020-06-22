Поскользнувшийся на камне рыбак разглядел в нем древнюю статую Девы Марии с младенцем

Возраст скульптуры составляет около 700 лет, сообщает The Guardian.

Находку сделал рыбак, ловивший рыбу в реке Сар на северо-западе Испании.

«На рыбалке я поскользнулся на камне и заметил, что он квадратный, что очень странно для реки, но когда я присмотрелся повнимательнее, я различил накидку, голову и понял, что нашел что-то необычное», – рассказал испанской газете Voz de Galicia местный житель Фернандо Брей.

Покрытую мхом скульптуру достали из реки и отправили в Музей паломничества в пригороде Сантьяго-де-Компостела.

«По обеим сторонам от Девы Марии на уровне плеч находятся ангелы. Они сильно стертые, но лица можно разобрать», – отмечается в заявлении муниципальных властей.

Пьедестал скульптуры украшает цветок с четырьмя лепестками и листьями аканта. К сожалению, время не пощадило лица Девы Марии и младенца–Христа.