Лента будет показана в более чем 50 странах, сообщает пресс-служба кинокомпании Hype Film.

В преддверии Каннского кинорынка российская кинокомпания Hype Film заключила договоренности о продаже прав на картину с международными дистрибьюторами из стран Латинской Америки, Польши, Франции, Прибалтики, Румынии, Великобритании, Турции, Болгарии, Венгрии, Чешской республики и Словакии, Гонконга и Макао, Южной Кореи, Тайваня, Австралии и Новой Зеландии, Южной Африки, говорится в сообщении.

По словам продюсера Ильи Стюарта, интерес к фильму подогрел удачный «сарафан» после его премьеры на фестивале в Берлине. Это позволило закрыть сделки по прокату с ключевыми территориями, в том числе США и Китаем.

«Этo неверoятнo эмoциoнальная истoрия памяти, кoтoрая сoчетает в себе неoжиданные пoвoрoты сюжета и ирoнию, пoражает oператoрскoй рабoтoй и актерскoй игрoй. "Урoки фарси" – удивительнoе зрительскoе кинo на тему Хoлoкoста, кoмичнoе и трагическoе oднoвременнo», – сообщила гендиректор компании "Белые ночи" Ирина Пономарева.