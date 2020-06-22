«Большие гастроли-онлайн» представят серию спектаклей о Великой Отечественной войне

Проект покажет постановки театров Твери, Калуги, Москвы и Минска, сообщила пресс-служба организаторов.

Как говорится в сообщении, зрителям покажут спектакль «Ленинградская Мадонна» (14+) Тверского театра юного зрителя, поставленный по дневникам Ольги Берггольц.

Спектакль «Письмовник» (16+) Московского детского камерного театра кукол – кукольная вариация по роману М. Шишкина, единственного лауреата сразу трех литературных премий – «Русский Букер», «Большая книга» и «Национальный бестселлер».

Постановка «Подводники» (14+) белорусского Национального академического драматического театра им. М. Горького основана на пьесе самого известного современного белорусского драматурга Андрея Курейчика. Спектакль рассказывает о реальных событиях, произошедших с первой атомной советской подводной лодкой К-19 в самый разгар холодной войны между СССР и США.

«Весенний день 30 апреля» (12+) Калужского театра юного зрителя – спектакль о том, как оставаться человеком, когда все обстоятельства против тебя. Поставлен по пьесе А. Зака и И. Кузнецова и повествует о последних днях Великой Отечественной войны. «Когда все уже, в принципе, ясно, война жестоко сталкивает пацанов – пятнадцатилетнего солдата Красной Армии и его ровесников, растерянных бойцов разгромленного гитлерюгенда», – говорится в описании.