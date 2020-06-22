Жители бассейна Амазонки начали удобрять почвы еще 5000 лет назад

Исследование опубликовано в журнале Global Ecology and Biogeography.

Открытие сделала команда экологов и археологов государственного университета Мату-Гросу в Бразилии и Университета Эксетера в Великобритании. Ученые обнаружили в бассейне реки Амазонки множество заброшенных участков с темной землей. Как показал анализ, в глубокой древности это были поля, в землю которых люди вносили удобрения.

Ученые обратили внимание, что вдоль Амазонки встречается множество участков леса, по своему видовому составу серьезно отличающихся от окружающих территорий. Большинство таких участков оказалось размером с небольшое поле.

Ученые провели раскопки и выяснили, что верхний слой земли на этих участках, в отличие от реликтовых лесов, имеет очень темный, почти черный цвет. Кроме того, в этих слоях почвы были найдены остатки древесного угля и керамики.

Образцы изучили в лабораториях и датировали возрастом около 5000 лет. Кроме того, ученые изучили около 4000 деревьев, растущих на темных землях и неподалеку от них. Как выяснилось, на обработанных в древности участках преобладают деревья со съедобными плодами.

«Темные земли» тянутся вглубь бассейна Амазонки на тысячи километров. Пока не установлено, кто именно их создал. По мнению ученых, они были заброшены уже очень давно.