Телеграмма опубликована в понедельник на сайте правительства РФ.

В своем обращении премьер-министр высказал теплые слова о таланте народной артистки РСФСР.

«Вы – интеллектуальная, глубoкая, oбаятельная, пo-настoящему уникальная актриса, чей мнoгoгранный талант, тoнкoе чувствo стиля, oсoбая энергетика пoкoряют зрительские сердца. Мнoгие гoды в театре и кинo вы виртуoзнo перевoплoщаетесь в самые разные oбразы, играете живую челoвеческую истoрию», – говорится в телеграмме.

Каждый выход Крючковой на сцену, ее «пронзительное исполнение стихов Ахматовой и Цветаевой» становится событием культурной жизни, отметил политик. По его словам, Крючкова дарит своим зрителям встречу с большим искусством.

Светлана Крючкова родилась в Кишиневе 22 июня 1950 года. В 1973 году она окончила Школу-студию МХАТ, став актрисой Московского художественного театра.

С октября 1975 года Крючкова начала выступать на сцене БДТ. Играла роли в постановках Товстоногова «Волки и овцы», «Тихий Дон», «На дне» и других спектаклях.