В Японии выпустили 3D-римейк советского мультфильма о Чебурашке

Персонажи говорят на японском языке, сообщает Anime News Network.

Музыка и декорации бережно воссоздают оригинальную ретро-атмосферу советского кукольного мультфильма, отмечается в сообщении. По сюжету, Крокодил Гена обнаруживает Чебурашку в коробке из-под апельсинов.

«Неизвестный науке зверь с большими ушами», на первый взгляд почти ничем не отличающийся от персонажа советского мультфильма, обретает популярность в зоопарке.

17 лет назад японская компания SP International выкупила права у «Союзмультфильма» на распространение на территории своей страны мультфильмов, повествующих о приключениях персонажа книг Эдуарда Успенского. Срок договора был установлен до 2023 года.

В 2010 вышел рисованный сериал из 26 эпизодов. В 2013-м был опубликован полнометражный фильм. Известно, что Чебурашка и сувениры с его символикой пользуются у японцев огромной популярностью.